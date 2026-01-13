Milano 9:12
45.686 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:12
10.149 +0,09%
25.405 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,14%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.346,81 punti

Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,14%, a quota 8.346,81 in apertura.
