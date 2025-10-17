Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 21:03
24.841 +0,74%
Dow Jones 21:03
46.272 +0,70%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

Petrolio a 57,33 dollari alle 19:30

Prezzo del greggio Wti a 57,33 dollari per barile alle 19:30.
