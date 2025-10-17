Milano 12:42
Piazza Affari: movimento negativo per Ferretti

(Teleborsa) - Pressione sul costruttore di yacht di lusso, che tratta con una perdita del 2,60%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferretti evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferretti rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferretti, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,745 Euro. Primo supporto visto a 2,665. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,633.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
