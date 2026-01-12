Milano 17:35
Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferretti

(Teleborsa) - Seduta positiva per il costruttore di yacht di lusso, che avanza bene del 3,15%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Ferretti mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,77%, rispetto a +2,82% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo di Ferretti classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,518 Euro e primo supporto individuato a 3,376. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,66.

