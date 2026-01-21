Milano 10:51
44.366 -0,78%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:51
10.121 -0,06%
Francoforte 10:51
24.557 -0,59%

Piazza Affari: risultato positivo per Ferretti

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il costruttore di yacht di lusso, che guadagna bene, con una variazione del 2,48%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferretti rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferretti rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,848 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,744. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,952.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
