Milano 17:08
41.837 -1,27%
Nasdaq 17:08
24.670 +0,05%
Dow Jones 17:08
46.053 +0,22%
Londra 17:08
9.360 -0,80%
Francoforte 17:07
23.872 -1,65%

Piazza Affari: rialzo controllato per l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rialzo controllato per l'indice del settore alimentare italiano
Lieve aumento per il comparto alimentare a Piazza Affari, che si porta a 74.508,95 punti.
Condividi
```