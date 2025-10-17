Milano
10:26
41.460
-2,16%
Nasdaq
16-ott
24.657
0,00%
Dow Jones
16-ott
45.952
-0,65%
Londra
10:26
9.284
-1,61%
Francoforte
10:25
23.761
-2,11%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 10.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: vendite diffuse sull'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: vendite diffuse sull'indice dei titoli bancari in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
17 ottobre 2025 - 10.00
Il
Comparto bancario a Piazza Affari
crolla del 2,35%, scendendo fino a 29.986,53 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: rosso per l'indice dei titoli bancari in Italia
Argomenti trattati
Piazza Affari
(369)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Banks
-2,69%
Altre notizie
Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: spinge in avanti l'indice dei titoli bancari in Italia
Debole la seduta a Piazza Affari per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: flessione controllata per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei titoli bancari in Italia
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto