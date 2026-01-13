Milano 17:35
Piazza Affari: controllato progresso per l'indice dei titoli bancari in Italia

Il Comparto bancario a Piazza Affari fa un piccolo salto in avanti dello 0,43%, portandosi a 34.955,75 punti.
