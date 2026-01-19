Milano 17:35
Piazza Affari: calo per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Perde terreno il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 34.530,06 punti, ritracciando dell'1,05%.
