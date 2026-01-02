Milano 16:22
45.254 +0,69%
Nasdaq 16:22
25.308 +0,23%
Dow Jones 16:22
47.940 -0,26%
Londra 16:23
9.959 +0,28%
Francoforte 16:22
24.483 -0,03%

Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piccolo scatto in avanti per il comparto bancario a Piazza Affari, che arriva a 34.732,59 punti.
Condividi
```