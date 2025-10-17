Ristorazione in mostra ad Host 2025

(Teleborsa) - Inaugura oggi l’edizione 2025 di Host, la fiera internazionale dedicata al mondo dell’ospitalità. Con oltre, dei quali il 44% internazionali da 56 Paesi esteri, distribuiti all’interno di 16 dei 20 padiglioni che compongono il complesso fieristico di Rho Fiera, Host si posiziona come una delle piattaforme di. Tra i Paesi più rappresentati spiccano, nell’ordine, Germania, Spagna, Francia, USA, Paesi Bassi e Regno Unito, a conferma del profilo sempre più internazionale della manifestazione. Oltre a numerosi visitatori (sono stati quasi 190.000 nel 2023), sono attesi in visita più di 7000 buyer internazionali.Come ogni anno all’interno di Host saranno presenti tutti gli attori del mondo della ristorazione, dalle cucine sostenibili al digitale, dalle nuoveall’evoluzione delle materie prime fino ai. L’innovazione diventa la chiave per interpretare le esigenze di un mercato in rapido cambiamento, come testimonia la sezione dedicata a gestionali e sistemi di cassa, che ogni anno conquistano sempre più spazio ed importanza.Il successo della fiera, giunta alla 44 edizione, riflette i numeri globali della produzione e dell’export dei comparti rappresentati, oltre che delle esportazioni italiane, confermandone il ruolo nel panorama dell’ospitalità globale. Nel quadriennio 2021-2024 la produzione mostra infatti un, con un ritorno alla crescita dopo il rallentamento del 2023 e un consolidamento strutturale: nel 2024 il valore complessivoha raggiunto i(+9,81% nel periodo considerato), trainato dalla ristorazione professionale, che da sola vale quasi 78 miliardi, e dal, che si distingue come comparto con la, pari al 50% .Con la loro capacità di innovazione, contribuiscono allaanche i settori delle macchine da caffè (10,36 miliardi di euro, +3,9%), della panificazione (4,36 miliardi, +4,2%) e del vending (1,63 miliardi, stabile). Coerente anche l’andamento dell’export mondiale, con un valore totale pari nel 2024 a 123,6 miliardi di euro, in crescita dell’11,1% rispetto al 2021. In termini assoluti a guidare leè ancora una volta la ristorazione professionale, con 58,9 miliardi (in lieve crescita nel quadriennio, con un +0,2%), mentre le macchine per gelato confermano la crescita anche nelle esportazioni, con un vero e proprio boom del +59,4% che porta i valori da 12,6 miliardi di euro nel 2021 a 20,1 miliardi lo scorso anno. La progressione continua anche per le macchine per la panificazione (3,11 miliardi di euro, +4,7%) e l’arredo-tavola (33,67 miliardi, +2,4%), mentre il vending resta sostanzialmente costante a quota 1,19 miliardi.Questi Risultati globali riflettono le ultime tendenze di settori in mostra ad Host, a conferma, ancora una volta, della competitività e attrattività del Made in Italy.