Usa, vendite al dettaglio novembre in aumento dello 0,6% su mese e del 3,3% su anno

(Teleborsa) - Le stime preliminari delle vendite al dettaglio e dei servizi di ristorazione negli Stati Uniti per novembre 2025, corrette per le variazioni stagionali e le differenze dovute a festività e giorni di contrattazione, ma non per le variazioni di prezzo, ammontavano a 735,9 miliardi di dollari, in aumento dello 0,6% rispetto al mese precedente e del 3,3% rispetto a novembre 2024.

Le vendite totali per il periodo da settembre 2025 a novembre 2025 sono aumentate del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La variazione percentuale da settembre 2025 a ottobre 2025 è stata rivista da praticamente invariata a una diminuzione dello 0,1%.

Le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,6% rispetto a ottobre 2025 e del 3,1% rispetto allo scorso anno. I rivenditori al dettaglio non in negozio sono aumentati del 7,2% rispetto all'anno scorso, mentre i locali di ristorazione e di bar sono aumentati del 4,9% rispetto a novembre 2024.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
