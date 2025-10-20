Milano
13:21
42.322
+1,35%
Nasdaq
17-ott
24.818
0,00%
Dow Jones
17-ott
46.191
+0,52%
Londra
13:21
9.389
+0,36%
Francoforte
13:21
24.097
+1,12%
Lunedì 20 Ottobre 2025, ore 13.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura +0,28%
Borsa: Londra, apertura +0,28%
In breve
,
Finanza
20 ottobre 2025 - 09.03
Indice FTSE-100 +0,28% a quota 9.380,98 dopo l'apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Londra, apertura -0,15%
Borsa: Londra, apertura +0,15%
Borsa: Londra, apertura +0,14%
Borsa: Londra, apertura +0,08%
Argomenti trattati
Londra
(181)
·
FTSE 100
(82)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,36%
Altre notizie
Borsa: Londra, apertura -0,25%
Borsa: Londra, apertura +0,33%
Borsa: Londra, apertura -0,02%
Borsa: Londra, apertura -0,09%
Borsa: Londra, apertura -0,01%
Borsa: Londra, apertura +0,08%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto