Milano 13:21
42.322 +1,35%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:21
9.389 +0,36%
Francoforte 13:21
24.097 +1,12%

Borsa: Londra, apertura +0,28%

Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,28%
Indice FTSE-100 +0,28% a quota 9.380,98 dopo l'apertura.
