Milano 14:10
43.775 -0,50%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:10
9.675 -0,24%
Francoforte 14:10
23.719 -0,66%

Borsa: Londra, apertura -0,07%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,07%
Indice FTSE-100 -0,07% a quota 9.691,99 dopo l'apertura.
Condividi
```