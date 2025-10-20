Milano 13:21
42.322 +1,35%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:21
9.389 +0,36%
Francoforte 13:21
24.097 +1,12%

Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dello 0,73% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.867,72 punti

Shanghai lievita dello 0,73% alle 05:48 e scambia in utile a 3.867,72 punti.
