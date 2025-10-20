Milano 13:24
Francoforte: andamento sostenuto per Auto1

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Auto1, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,23%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1 più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 30,37 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 28,51 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Auto1 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 30,37.

