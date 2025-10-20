Francoforte: risultato positivo per Kion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion
, in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Kion
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,83%, rispetto a -0,86% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di Kion
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 55,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 55,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)