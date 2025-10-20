Milano 13:26
Francoforte: risultato positivo per Kion

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion, in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,83%, rispetto a -0,86% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di Kion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 55,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 55,43.

