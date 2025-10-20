Milano 13:26
Francoforte: scambi al rialzo per Siemens Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il leader delle energie rinnovabili, che lievita dell'1,83%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 103,6 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 102,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 101,5.

