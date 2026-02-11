Milano 13:04
46.371 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:04
10.426 +0,69%
Francoforte 13:04
24.943 -0,18%

Francoforte: amplia il rialzo Siemens Energy

Prepotente rialzo per il leader delle energie rinnovabili, che mostra una salita bruciante del 5,94% sui valori precedenti.
