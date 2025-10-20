Milano 11:01
42.159 +0,96%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 11:01
9.389 +0,37%
Francoforte 11:00
24.044 +0,89%

Kering cede divisione beauty a L'Oreal per 4 miliardi, titolo in rally

Finanza
Kering cede divisione beauty a L'Oreal per 4 miliardi, titolo in rally
(Teleborsa) - Il gruppo del lusso Kering venderà la sua divisione beauty alla società francese L'Oréal. Le due società hanno siglato un accordo che prevede la cessione della sua divisione bellezza per 4 miliardi di euro, compreso il marchio Creed, nonché lo sviluppo dei prodotti di bellezza di Gucci dopo la scadenza dell'attuale licenza con Coty.

L'accordo è stato reso noto con un comunicato congiunto. L'ammontare è pagabile in contanti al completamento della transazione, prevista per il primo semestre del 2026.

Sulla piazza di Parigi le azioni Kering vantano un progresso del 3,86% mentre le L'Oreal salgono dello 0,96%.
Condividi
```