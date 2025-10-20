Kering cede divisione beauty a L'Oreal per 4 miliardi, titolo in rally

Kering

(Teleborsa) - Il gruppo del lussovenderà la sua divisione beauty alla società francese. Le due società hanno siglato un accordo che prevede la cessione della sua divisione bellezza per 4 miliardi di euro, compreso il marchio Creed, nonché lo sviluppo dei prodotti di bellezza di Gucci dopo la scadenza dell'attuale licenza con Coty.L'accordo è stato reso noto con un comunicato congiunto. L'ammontare è pagabile in contanti al completamento della transazione, prevista per il primo semestre del 2026.Sulla piazza di Parigi le azioni Kering vantano un progresso del 3,86% mentre le L'Oreal salgono dello 0,96%.