Parigi: giornata depressa per Kering

(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale del lusso
, che sta segnando un calo del 2,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kering
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del colosso del lusso
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 277,8 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 282,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 275,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)