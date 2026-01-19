Milano 17:35
Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Kering
(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale del lusso, che sta segnando un calo del 2,98%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kering, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico del colosso del lusso mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 277,8 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 282,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 275,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
