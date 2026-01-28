Milano 12:12
45.128 -0,69%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:12
10.161 -0,46%
Francoforte 12:12
24.851 -0,17%

Parigi: brusca correzione per Kering

A picco la multinazionale del lusso, che presenta un pessimo -5,06%.
