Londra: risultato positivo per Prudential

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Analizzando lo scenario di Prudential
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,05 sterline. Prima resistenza a 10,14. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)