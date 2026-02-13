Londra: movimento negativo per Prudential

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Prudential
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,41 sterline con area di resistenza individuata a quota 10,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)