Londra: movimento negativo per Prudential

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,41 sterline con area di resistenza individuata a quota 10,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)