Londra: movimento negativo per Prudential

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Prudential mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,41 sterline con area di resistenza individuata a quota 10,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,27.

Ufficio Studi Teleborsa
