Londra: giornata depressa per Prudential

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che sta segnando un calo del 2,37%.

Lo scenario su base settimanale di Prudential rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,17 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,63. Il peggioramento di Prudential è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,99.

