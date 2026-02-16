Milano 17:27
Londra: andamento rialzista per Prudential
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che lievita dell'1,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Prudential suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,79 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,98. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
