Londra: andamento rialzista per Prudential

gruppo di servizi finanziari e assicurativi

FTSE 100

Prudential

Prudential

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita dell'1,92%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,79 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,98. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)