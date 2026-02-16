Londra: andamento rialzista per Prudential

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che lievita dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Prudential
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,79 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,98. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)