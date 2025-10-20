New York: andamento negativo per Constellation Energy

fornitore statunitense di energia pulita

Constellation Energy

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 3,20% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 391 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 364,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 355,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)