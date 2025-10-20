Milano 20-ott
New York: ingrana la marcia Jacobs Solutions

(Teleborsa) - Grande giornata per Jacobs Solutions, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,32%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jacobs Solutions evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jacobs Solutions rispetto all'indice.


Le implicazioni di medio periodo di Jacobs Solutions confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 166,8 USD con primo supporto visto a 158,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 152,9.

