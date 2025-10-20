New York: ingrana la marcia Jacobs Solutions

(Teleborsa) - Grande giornata per Jacobs Solutions
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,32%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jacobs Solutions
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jacobs Solutions
rispetto all'indice.
Le implicazioni di medio periodo di Jacobs Solutions
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 166,8 USD con primo supporto visto a 158,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 152,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)