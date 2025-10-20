Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

New York: luce verde per ON Semiconductor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di componenti elettronici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,41%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che ON Semiconductor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,91%, rispetto a +3,54% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La tendenza di breve di ON Semiconductor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 55,57 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 57,52.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
