New York: scambi al rialzo per Apple

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa di Cupertino
, in guadagno del 2,52% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo del colosso di Cupertino
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 260 USD e primo supporto individuato a 256,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 263,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)