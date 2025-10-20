Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

New York: scambi al rialzo per Apple
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa di Cupertino, in guadagno del 2,52% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del colosso di Cupertino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 260 USD e primo supporto individuato a 256,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 263,6.

