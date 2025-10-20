PLATINUM del 19/10/2025

Milano 13:36
Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Discesa moderata per il metallo bianco-argenteo, che chiude la giornata del 19 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.671,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.572,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.539,2.


