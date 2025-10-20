Milano 13:36
42.295 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:36
9.389 +0,37%
Francoforte 13:35
24.112 +1,18%

Prezzi produzione Germania (YoY) in settembre

Prezzi produzione Germania (YoY) in settembre
Germania, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) -1,7%, in aumento rispetto al precedente -2,2%.
