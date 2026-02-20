Milano 9:14
45.954 +0,35%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:14
10.650 +0,21%
25.042 -0,01%

Prezzi produzione Germania (YoY) in gennaio

Prezzi produzione Germania (YoY) in gennaio
Germania, Prezzi produzione in gennaio su base annuale (YoY) -3%, in calo rispetto al precedente -2,5% (la previsione era -2,1%).
