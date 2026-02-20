Milano 9:14
45.954 +0,35%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 9:14
10.650 +0,21%
25.042 -0,01%

Prezzi produzione Germania (MoM) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi produzione Germania (MoM) in gennaio
Germania, Prezzi produzione in gennaio su base mensile (MoM) -0,6%, in calo rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,3%).
Condividi
```