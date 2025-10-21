Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,07%.
Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6.770,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 6.664,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6.876,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)