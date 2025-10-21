Milano 13:26
42.806 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:26
9.432 +0,30%
Francoforte 13:26
24.311 +0,21%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 20/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,07%.

Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6.770,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 6.664,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6.876,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
