Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio
Grande giornata per il maggiore indice americano, che mette a segno un rialzo dell'1,97%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7.006,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 6.828,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7.184,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)