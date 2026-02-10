Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Modesto recupero sui valori precedenti per il maggiore indice americano, che conclude in progresso dello 0,47%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.020,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.853,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.186,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)