Milano 13:15
42.818 +1,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:15
9.433 +0,31%
Francoforte 13:15
24.307 +0,20%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,90% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 42.773,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,90% alle 13:00
Spunto rialzista dello 0,90% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 42.773,19 punti.
Condividi
```