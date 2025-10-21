Milano 13:28
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:29
9.433 +0,31%
Francoforte 13:28
24.314 +0,23%

Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo dell'1,83% alle 05:48

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo dell'1,83% alle 05:48
Shanghai mostra una performance dell'1,83% alle 05:48 e tratta a 3.910,17 punti.
Condividi
```