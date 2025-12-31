Milano
30-dic
44.945
0,00%
Nasdaq
30-dic
25.463
-0,25%
Dow Jones
30-dic
48.367
-0,20%
Londra
30-dic
9.941
0,00%
Francoforte
30-dic
24.490
0,00%
Mercoledì 31 Dicembre 2025, ore 06.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,07% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,07% alle 04:48)
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.962,24 punti
In breve
,
Finanza
31 dicembre 2025 - 04.48
Shanghai passa di mano con un trascurabile -0,07% alle 04:48 e scambia a 3.962,24 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,13% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,08% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,11% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,17% alle 04:48)
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,04%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,1%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (-0,14%)
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,17%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,04%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,14%)
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto