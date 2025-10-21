Francoforte: andamento rialzista per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Balza in avanti Carl Zeiss Meditec
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carl Zeiss Meditec
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carl Zeiss Meditec
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Carl Zeiss Meditec
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 48,65 Euro. Rischio di discesa fino a 47,21 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)