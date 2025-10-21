Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: allunga il passo Salesforce

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,03%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Salesforce è in rafforzamento con area di resistenza vista a 269,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 256,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 282,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
