New York: allunga il passo Salesforce

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,03%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Salesforce
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 269,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 256,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 282,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)