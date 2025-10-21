New York: in calo AppLovin

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che presenta una flessione del 2,57% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di AppLovin
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di AppLovin
evidenzia un declino dei corsi verso area 543 USD con prima area di resistenza vista a 563,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 534,6.
