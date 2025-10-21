New York: performance negativa per Estee Lauder

società leader nei trattamenti anti-age

S&P-500

Estee Lauder

azienda attiva nel mercato dei cosmetici

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 3,20%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 101,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 97,55. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 105,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)