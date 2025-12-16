Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:04
25.089 +0,09%
Dow Jones 21:04
48.090 -0,67%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: nuovo spunto rialzista per Estee Lauder

Rialzo marcato per la società leader nei trattamenti anti-age, che tratta in utile del 3,47% sui valori precedenti.
