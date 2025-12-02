Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:20
25.514 +0,67%
Dow Jones 19:20
47.363 +0,16%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: acquisti a mani basse su Estee Lauder

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società leader nei trattamenti anti-age, che tratta in rialzo del 4,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Estee Lauder evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nel mercato dei cosmetici rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Estee Lauder è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 100,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 96,56. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 103,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
