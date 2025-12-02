New York: acquisti a mani basse su Estee Lauder

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società leader nei trattamenti anti-age
, che tratta in rialzo del 4,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Estee Lauder
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nel mercato dei cosmetici
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Estee Lauder
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 100,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 96,56. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 103,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)