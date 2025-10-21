Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: scambi negativi per Broadcom

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società tech statunitense, in flessione del 2,12% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Broadcom, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Broadcom. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 348,1 USD. Primo supporto visto a 338,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 335.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
