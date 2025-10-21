New York: scambi negativi per Broadcom

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società tech statunitense
, in flessione del 2,12% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Broadcom
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Broadcom
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 348,1 USD. Primo supporto visto a 338,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 335.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)