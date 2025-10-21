Piazza Affari: sell-off per GVS

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,15%.
La tendenza ad una settimana di GVS
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di GVS
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,882 Euro e primo supporto individuato a 4,642. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,122.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)