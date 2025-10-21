Milano 13:23
42.814 +0,99%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:23
9.433 +0,31%
Francoforte 13:23
24.311 +0,22%

Piazza Affari: sell-off per GVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: sell-off per GVS
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,15%.

La tendenza ad una settimana di GVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di GVS classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,882 Euro e primo supporto individuato a 4,642. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,122.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```