Piazza Affari: sell-off per GVS

produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici

GVS

FTSE Italia Mid Cap

GVS

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,15%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,882 Euro e primo supporto individuato a 4,642. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,122.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)