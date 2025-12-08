Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:51
25.605 -0,34%
Dow Jones 18:51
47.755 -0,42%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri
Bene il principale complesso cantieristico al mondo, con un rialzo del 3,23%.
Condividi
```