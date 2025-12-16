Milano 14:17
44.228 +0,25%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:17
9.702 -0,51%
Francoforte 14:17
24.141 -0,37%

Piazza Affari: performance negativa per GVS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che tratta con una perdita del 2,11%.

L'andamento di GVS nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le tendenza di medio periodo di GVS si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,735 Euro. Supporto stimato a 3,69. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
